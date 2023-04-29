



BinanceUS отказалась от приобретения активов Voyager за $1 млрд

Компания BinanceUS расторгла соглашение о покупке активов обанкротившегося криптоброкера Voyager Digital Holdings Ltd., менее чем через неделю после того, как федеральные регуляторы прекратили попытки остановить сделку в суде, пишет Bloomberg.



Решение было принято после нескольких месяцев борьбы и вмешательства многочисленных федеральных регуляторов и регуляторов штатов по поводу сделки. В заявлении BinanceUS говорится, что "враждебный и неопределенный регуляторный климат в Соединенных Штатах создал непредсказуемую операционную среду, влияющую на все американское бизнес-сообщество".



"Хотя это развитие событий разочаровывает, наш план по главе 11 предусматривает прямое распределение денег и криптовалют среди клиентов через платформу Voyager", - заявила компания в Twitter. "В соответствии с планом, мы будем оперативно действовать, чтобы вернуть средства клиентам посредством прямого распределения. Мы предоставим дополнительную информацию о дальнейших шагах и любых действиях, которые необходимо предпринять клиентам, в ближайшие дни".



Voyager заявила, что в судебном заявлении она может потребовать от Binance.US обратную плату за расторжение контракта. В своем собственном письме американская биржа потребовала вернуть ей депозит в размере $10 млн в течение трех дней.