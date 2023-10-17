



Без арабов: на строительных площадках - только евреи и иностранные рабочие

Ряд строительных площадок в центральном регионе Израиля попытались вернуться к работе после недельного простоя из-за сложившейся ситуации.



Строители, однако, не ожидали, что все закончится очередной остановкой работ инспекторами муниципалитета. Инспекторы выполняли распоряжения мэров удалить со стройки арабских рабочих, некоторые из которых работают менеджерами и прорабами, и без которых работа на стройке не может продолжаться по закону.



На строительной площадке компании "Реисдор" в Рош-ха-Аин были замечены инспекторы в форме, отстраняющие арабов от работы. Они говорили, что "мэр дал указание удалить арабов со строительных площадок, оставить только евреев и иностранных рабочих".



Walla Real Estate сообщает о десятках подобных случаев, и строительные компании бессильны. В Тель-Авиве некоторые стройки были открыты только сегодня утром, 17 октября, и по просьбе подрядчиков на работу вышли арабские прорабы, некоторые из которых работают в компаниях уже по тридцать лет, но и они были выдворены. Другие муниципалитеты пока не дали разрешения на открытие площадок. Тем временем строительные компании разоряются, строительство прекращено по всей стране после начала войны.



Из-за этого рушится индустрия недвижимости, значительная часть иностранных рабочих уже собирается уезжать. Треть молдаван, тысячи турок, которые требуют уехать из-за сложившейся ситуации, а также китайские рабочие - под большим вопросом из-за политики китайского правительства.



Это в дополнение к более чем 100 тысячам палестинских рабочих, которые, судя по всему, больше не приедут на работу В Израиле один из представителей строительной отрасли говорит: "У нас есть прорабы, которые работают годами, занимают высокие должности. Теперь они не работают, приходит полиция и удаляет их из офисов, нарушая права гражданина Израиля по закону. Мы за них отвечаем и несем ответственность, такие глупые действия заставят израильских рабочих нас ненавидеть".