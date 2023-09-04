



Банк Израиля не поднял процентную ставку, но предупредил, что она может вырасти

Банк Израиля решил оставить базовую процентную ставку стабильной второй месяц подряд, поскольку инфляция демонстрирует признаки ослабления, но предупредил о “реальной возможности” повышения стоимости кредитов в ближайшие месяцы, поскольку шекель продолжает слабеть.



Центральный банк сохраняет процентные ставки на уровне 4,75 процента, что соответствует прогнозам большинства экономистов.



“В последние месяцы инфляция, похоже, замедляется”, – говорится в заявлении Банка Израиля. “Поэтому Валютный комитет решил оставить процентную ставку без изменений, но видит реальную возможность повышения процентной ставки при принятии будущих решений, если инфляционная среда не продолжит снижаться, как ожидалось”.



"Девальвация шекеля в последние месяцы способствует росту инфляции, и направление обменного курса в ближайшие месяцы окажет влияние на динамику инфляции", – говорится в сообщении.



