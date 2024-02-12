



Австралийцам разрешат игнорировать боссов в нерабочее время

Правительство Австралии работает над законопроектом, который позволит сотрудникам игнорировать звонки начальства в нерабочее время.



По данным Reuters, работодателям-нарушителям будут грозить штрафы.



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Целью законопроекта является защита личной жизни сотрудников, которым будет запрещено работать сверхурочно без дополнительной оплаты.



"Человека, которому не платят за работу 24 часа в сутки, не могут наказывать за то, что он не в сети и не доступен 24 часа в сутки", - пояснил премьер-министр Австралии Энтони Альбанизи.