Австралийцам разрешат игнорировать боссов в нерабочее время
Правительство Австралии работает над законопроектом, который позволит сотрудникам игнорировать звонки начальства в нерабочее время.
По данным Reuters, работодателям-нарушителям будут грозить штрафы.
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Целью законопроекта является защита личной жизни сотрудников, которым будет запрещено работать сверхурочно без дополнительной оплаты.
"Человека, которому не платят за работу 24 часа в сутки, не могут наказывать за то, что он не в сети и не доступен 24 часа в сутки", - пояснил премьер-министр Австралии Энтони Альбанизи.