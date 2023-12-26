



Apple пытается избежать запрета на продажу смарт-часов в праздничный сезон

Американский технологический гигант Apple наперегонки со временем вносит изменения в функцию измерения уровня кислорода в крови на часах Apple Watch. Как сообщает Bloomberg, эта срочная мера призвана предотвратить ожидаемый запрет на продажи смарт-часов в США из-за продолжающегося патентного спора.



Предложенная модификация, в случае успеха, позволит Apple продолжить продажи продукта во время важнейшего праздничного периода.

Датчик уровня кислорода в крови, представленный в 6-м поколении Apple Watch в 2020 году, находится в центре патентного конфликта между Apple и медицинской технологической компанией Masimo.



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Masimo утверждает, что датчик Apple нарушает два принадлежащих ей патента на измерение уровня кислорода в крови. В октябре Комиссия по международной торговле США (ITC) постановила, что Apple действительно нарушила патенты Masimo. После этого дело было передано в Белый дом для 60-дневного президентского рассмотрения, которое должно завершиться на следующей неделе.



Если президент США Джо Байден не наложит вето на решение ITC, Apple будет запрещено продавать свои последние модели смарт-часов, а именно Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.



Соответственно, компания соблюдает запрет и прекратила продажу обеих моделей часов на своем сайте 21 декабря, а также в розничных магазинах 24 декабря, в качестве меры предосторожности на случай президентского вето.



Однако Apple может продолжить продажи часов, если будет достигнуто соглашение с Masimo. Тем не менее то, что Apple в последнюю минуту поспешила внести изменения в программное обеспечение часов, говорит о том, что таких планов нет. Apple сообщила агентство Bloomberg, что намерена предложить программный обходной путь для получения разрешения ITC.



Джо Киани, генеральный директор Masimo, выразил готовность к урегулированию спора, но отметил, что компания еще не обращалась к нему.



"Для танго нужны двое", - заявил он, как сообщает Bloomberg. Киани также добавил, что, по его мнению, обновление программного обеспечения для Apple Watch не разрешит ситуацию, заявив: "Я не думаю, что это может сработать, да и не должно, потому что наши патенты не связаны с программным обеспечением".

