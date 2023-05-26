



Амир Ярон: Коалиционные фонды не будут поощрять ультраортодоксов к работе

Управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон не верит, что расходы коалиции в секторе ультраортодоксов приведут к увеличению занятости. Об этом он рассказал в интервью Maariv.



“Для каждого ребенка-харедим важно иметь возможность выбора, равенство и возможность пойти на работу”, – считает он. “Демография увеличивает влияние общества харедим на экономику. Средства коалиции в текущем бюджете не соответствуют принципу увеличения занятости и не побуждают харедим идти на работу”.



Ярон выявил эту проблему в 2019 году, когда призывал к увеличению рабочих ставок харедим, но уже определил, что без изменения демографии потребуется повышение налогов на 16%.



Профессор также затронул полемику, связанную с попытками увеличить муниципальный налоговый фонд.



“Основная идея фонда заключалась в том, чтобы иметь влияние там, где налоги для бизнес-недвижимости высоки, а на жилье – низкие”, – говорит он. “Фонд призван изменить соотношение между налогами на недвижимость для бизнеса и населения. Идея правильная, но предлагаемый механизм не очень хорош и может вызвать искажения".



По мнению Ярона, некоторые органы власти получат большое финансирование, но фонд не поможет решить жилищный кризис.



Управляющий Банка Израиля выступил в защиту повышения процентной ставки до 4,75% в понедельник.



“Без решительных шагов по повышению процентной ставки инфляция в Израиле стала бы двузначной. Общество потеряло бы веру в шекель, и люди бы вернулся к написанию контрактов в долларах”, – говорит он.”Если не будет сюрпризов или дальнейшей девальвации обменного курса – текущая процентная ставка отражает достаточное сдерживание цен”.



Профессор Ярон отрицает, что нападки политиков повлияли на его решения.



“Я игнорирую фоновый шум и угрозы политиков. В снижении инфляции нет бесплатных обедов, хотя мы пытаемся сделать так, чтобы ущерб был минимальным”.



Ярон подтвердил, что прибыль банков, как ожидается, вырастет из-за повышения процентной ставки, но выразил надежду, что банки будут внимательны к потребностям своих клиентов и вернут часть прибыли в виде увеличения процентов по текущим счетам.



По мнению профессора, уже есть признаки того, что застройщики приспосабливаются к более низкой цене на землю и увеличивают объемы строительства. Следовательно, он надеется, что это приведет к снижению цен на жилье для потребителей и, в конечном итоге, к снижению стоимости аренды.



Ярон также выразил надежду, что министр жилищного строительства созовет заседание жилищного кабинета и рассмотрит цены на жилье как одну из основных причин кризиса стоимости жизни, добавив, что “цены должны быть главным приоритетом правительства”.