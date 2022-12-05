



Амбициозные планы Индонезии построить новую столицу разваливаются

Проект новой столицы Индонезии Нусантара со сверкающими офисами, электрическими автобусами и экономически продуктивными жителями представляет собой квинтэссенцию современного мегаполиса, расположенного посреди тропического леса.



По крайней мере, так его изображают правительственные брошюры, не упоминая об одной проблеме -- где правительству Индонезии найти 34 миллиарда долларов, чтобы построить новую столицу с нуля, чтобы достичь статуса страны с высоким уровнем дохода к 2045 году.



Всего за 18 месяцев до конца своего президентского срока Джоко Видодо все еще активно привлекает международных инвесторов для финансирования 80% проекта, который, как он надеется, поднимет экономику Индонезии, переселит миллионы людей из Джакарты и укрепит его собственное наследие. Проведение саммита Большой двадцатки в этом году стало последней возможностью для президента представить амбициозный проект.



Но, по словам людей, знакомых с этим вопросом, более чем через три года после того, как о Нусантаре было впервые объявлено, ни одна иностранная сторона — ни государственная, ни частная — не заключила обязывающий контракт на финансирование проекта. В то время как некоторые потенциальные инвесторы подписали письма о намерениях, люди говорят, что нет твердой приверженности фактическим расходам.



Джоко Видодо полон решимости довести проект до конца, но ситуация остается сложной. В речи 2 декабря Джоко Видодо сказал, что интерес к инвестированию в основной район новой столицы был превышен в 25 раз. Однако в выступлении не уточняется, были ли подписаны обязывающие контракты.



Индонезии нужен способ защитить свой экономический рост. Но без значительных инвестиций план президента рухнет. Годы задержек из-за пандемии Covid-19 заставили потенциальных спонсоров сомневаться в том, стоит ли участвовать в страстном проекте президента, который уйдет со своего поста задолго до того, как будет завершено строительство нового города. Большая часть ранних разработок была сосредоточена на предварительных работах, таких как дороги и мосты, что не дает инвесторам четкого понимания, как они могут получать прибыль от вложений в такую ​​базовую инфраструктуру.



Критики опасаются, что новую столицу ждет та же участь, что и проект массового общественного транспорта страны, который столкнулся с почти 30-летними задержками из-за проблем с приобретением земли и финансовых ограничений.