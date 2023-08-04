



Amazon инвестирует 7,2 млрд долларов в Израиль

Американский технологический гигант Amazon заявил на этой неделе, что рассчитывает инвестировать 7,2 миллиарда долларов до 2037 года в Израиль. Компания запускает в стране свой проект регионального центра обработки данных на основе облачных вычислений, пишет The Times of Israel.



Amazon Web Services, поставщик облачных услуг компании, объявил о запуске AWS Israel для предоставления облачных услуг министерствам и другим государственным организациям, а также для предоставления разработчикам, стартапам, предпринимателям и предприятиям возможности запускать приложения и хранить данные в центрах обработки данных в Израиле.



Для развития облачной экосистемы в Израиле Amazon планирует инвестировать до 7,2 млрд долларов в период с 2023 по 2037 год. Эти инвестиции включают как капитальные, так и операционные расходы на строительство, подключение, эксплуатацию и техническое обслуживание центра обработки данных AWS Israel в Тель-Авиве.



По оценкам, строительство и эксплуатация AWS Israel добавит около 13,9 млрд долларов к ВВП Израиля до 2037 года.



Согласно исследованию экономического воздействия, проведенному технологическим гигантом, строительство и эксплуатация регионального центра облачной инфраструктуры создаст экономические возможности для появления около 7700 рабочих мест ежегодно на местных предприятиях с 2023 по 2037 год. Amazon заявила, что ее инвестиции в страну будут включать в себя занятость по всей цепочке поставок центров обработки данных, включая области телекоммуникаций, нежилого строительства, производства электроэнергии, обслуживания объектов и эксплуатации центров обработки данных.



Израиль стал 32-м регионом, где Amazon создает свою платформу облачных вычислений.



