



Акции Meta выросли на фоне роста продаж и сильных прогнозов

Акции Meta Platforms Inc. резко выросли после того, как компания отчиталась о доходах за первый квартал, которые превысили прогнозы аналитиков и сигнализировали о начале восстановления цифровой рекламы, пишет Bloomberg.



Продажи в первом квартале выросли до $28,6 млрд, что стало первым квартальным ростом после трех кварталов снижения подряд. Это по сравнению с $27,7 млрд, которые в среднем прогнозировали аналитики.



Акции компании выросли более чем на 8% на послерыночных торгах.



Компания заявила, что доход в текущем квартале составит до $32 млрд по сравнению со средним прогнозом в $29,5 млрд.



Сейчас Мета приводит в порядок "внутреннюю кухню", для сокращения расходов и повышения эффективности. Сокращая расходы, Meta продолжает инвестировать в такие стратегические области, как ИИ и метавселенная.



Акции Meta выросли на 74% в этом году к закрытию торгов в среду. Акции выросли до $231,60 с $209,40 после выхода отчета в среду.