



Знали что делают. Подробности о девушках, задержанных в Бен-Гуриона с кокаином

Спустя несколько дней после ареста 4 молодых женщин без судимостей по подозрению в контрабанде наркотиков в Израиль, стали известны новые подробности этого дела. По словам источника, вовлеченного в расследование, эти 4 женщины, которые знают друг друга в течение многих лет, которые пытаются изобразить невиновность - хотя они прекрасно знали, что делают.



Одна из подозреваемых рассказала, что ее подруга предложила ей слетать в Берлин на выходные. По ее словам, на обратном рейсе в Израиль мест на всех не хватило - поэтому им пришлось разделиться. "Как только я приземлилась, на меня набросились полицейские и открыли чемодан", - говорит она. "Я была в шоке. Они сказали мне, что мои средства по уходу за кожей - это наркотики". Другая подозреваемая рассказала, что она откладывала деньги и планировала вскоре начать учебу.



По словам источника, близкого к следствию, подозреваемые преподносят себя как невиновных - но на деле они очень четко знали, что делают. "Мы знали об их поведении", - отметил источник. "Одна из девушек рассказала нам всю историю". По его словам, кто-то послал их за наркотиками и заплатил им за это.



Полиция попросила продлить срок их задержания, чтобы продолжить расследование, отметив, что "это феномен, когда все больше и больше обычных девушек поддаются искушению контрабанды наркотиков. Только на прошлой неделе мы арестовали пару, которая занималась контрабандой наркотиков для изнасилования. Преступные организации меняют свою стратегию".



Подозреваемые приземлились рейсом из Германии, и во время проверки багажа троих из них было обнаружено около 15 кг наркотических веществ, предположительно являющихся опасным наркотиком, которые были переправлены во флаконах с шампунем и в упаковках с пищевыми и медицинскими добавками, включая наркотики типа кокаина и кетамина. Вещества были переданы в криминалистические лаборатории полиции для проведения экспертизы. Четвертая была задержана у здания Национального банка вместе со своим партнером и еще одним подозреваемым - ее родственником, который пытался спрятать наркотики.



Согласно подозрению, молодые женщины согласились ввезти наркотики в Израиль за десятки тысяч шекелей. Сегодня суд принял решение продлить срок их содержания под стражей до 22 января