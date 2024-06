Жуткий пожар на заводе в Южной Корее: минимум два десятка жертв

В Южной Корее вспыхнул жуткий пожар на заводе по производству литиевых батарей.



По данным информационного агентства Yonhap, это произошло в городе Хвасон.



По предварительным данным, как минимум 20 человек погибли в пожаре.



На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Поисково-спасательная операция продолжается. Причина пожара устанавливается.

