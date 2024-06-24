Жуткий пожар на заводе в Южной Корее: минимум два десятка жертв
В Южной Корее вспыхнул жуткий пожар на заводе по производству литиевых батарей.
По данным информационного агентства Yonhap, это произошло в городе Хвасон.
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По предварительным данным, как минимум 20 человек погибли в пожаре.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Поисково-спасательная операция продолжается. Причина пожара устанавливается.
SEOUL, June 24 - A fire erupted at a lithium battery manufacturing plant in South Korea on Monday, according to fire officials. Yonhap news agency reported that approximately 20 bodies were discovered inside the factory. pic.twitter.com/I1w61zd5rL— AɯƙɯαɾԃMαɱα™® (@Aspiemama_107) June 24, 2024