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Жуткий пожар на заводе в Южной Корее: минимум два десятка жертв
24.06.2024 11:30 Алина Груднева

Жуткий пожар на заводе в Южной Корее: минимум два десятка жертв

В Южной Корее вспыхнул жуткий пожар на заводе по производству литиевых батарей.

По данным информационного агентства Yonhap,  это произошло в городе Хвасон.

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По предварительным данным, как минимум 20 человек погибли в пожаре.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Поисково-спасательная операция продолжается. Причина пожара устанавливается.

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