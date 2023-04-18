



Жительница Нью-Йорка ошиблась адресом и была застрелена

Женщина, искавшая дом друга в северной части штата Нью-Йорк, была застрелена. Машина, в которой она находилась, по ошибке поехала по неверному адресу и была встречена выстрелами на подъездной дорожке, сообщили власти в понедельник.



Как пишет Daily Mail, 20-летняя Кейлин Гиллис ехала через сельский город Хеврон с тремя другими людьми в субботу вечером и свернули не туда.



По словам шерифа округа Вашингтон Джеффри Мерфи, они пытались развернуть машину, когда домовладелец, 65-летний Кевин Монахан, вышел на свое крыльцо и произвел два выстрела.



Одна пуля попала в Гиллис.



Группа поехала в соседний город Салем, к северо-востоку от Олбани, недалеко от границы штата Вермонт, и позвонила в службу 911, сказал Мерфи, отметив, что стрельба произошла в районе с ограниченным доступом к сотовой связи. Прибывшие бригады скорой помощи провели искусственное дыхание Гиллис, но не смогли ее спасти.



По словам Мерфи, когда полицейские прибыли в дом Монахана для расследования стрельбы, он отказался выходить. По словам шерифа, власти разговаривали с ним через диспетчера службы экстренной помощи и лично в течение часа, прежде чем его взяли под стражу.



Монахана посадили в тюрьму округа Уоррен по обвинению в убийстве второй степени.



Мерфи сказал на пресс-конференции в понедельник, что Гиллис, которая жила в Шайлервилле, “была невинной молодой девушкой, которая вместе с друзьями искала дом друга“, согласно Times Union of Albany . Он сказал, что “у мистера Монахана не было причин чувствовать угрозу“.



