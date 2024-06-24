



Женщина подверглась нападению волков в сафари-парке под Парижем

Женщина находится в реанимации после того, как на нее напали волки во время пробежки в парке животных под Парижем, сообщают французские СМИ.



По их данным, рано утром в воскресенье 36-летняя жертва, проживавшая в домике на территории парка Thoiry, забрела в главную зону сафари, предназначенную для автомобилей.



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На нее набросились три арктических волка и сильно покусали за шею, спину и ногу.



Туари, расположенный в 40 км к западу от Парижа, - один из самых популярных парков дикой природы во Франции. Около 800 животных, содержащихся в нем, могут свободно разгуливать, а посетители наблюдают за ними, не выходя из автомобилей.



Парк предлагает размещение рядом с вольерами волков и медведей, а территория домиков защищена электрическими заборами и рвами, сообщает новостной сайт France Info.



Неясно, почему женщина вошла в зону сафари только для автомобилей. Администрация парка пока не дала никаких комментариев.

