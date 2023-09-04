



Женщина нашла в теле после операции хирургический инструмент размером с тарелку

Ретрактор Алексиса, или AWR, остался внутри новозеландской матери после кесарева сечения в городской больнице Окленда в 2020 году. Но только 4 сентября комиссар Новой Зеландии по здравоохранению и инвалидности Мораг Макдауэлл обнаружила, что Te Whatu Ora Auckland нарушила кодекс прав пациентов.



“Прецедент, позволяет сделать вывод, что, когда инородный предмет остается внутри пациента во время операции, уход не соответствует необходимым стандартам”, – говорится в отчете Макдауэлл.



В отчете уточняется, что женщине сделали плановое кесарево сечение из-за опасений по поводу предлежания плаценты.



Ретрактор Алексиса (AWR), устройство, используемое для оттягивания краев раны во время операции, остался у нее внутри после кесарева сечения. В результате женщина страдала от хронической боли в животе, пока устройство случайно не было обнаружено при компьютерной томографии брюшной полости. AWR, “размером с обеденную тарелку” предназначенный для ретракции разрезов диаметром до 17 см, не был обнаружен рентгеновскими лучами. В конечном итоге его удалили из живота женщины, примерно через 18 месяцев после первоначальной процедуры и нескольких посещений терапевта.



Во время операции в операционной находились хирург, старший регистратор, инструментальная медсестра, три медсестры, два анестезиолога, два техника-анестезиолога и акушерка.



“В подсчет всех хирургических инструментов, использованных в процедуре, не был включен AWR, возможно, из-за того, что ретрактор Алексиса не входит в рану полностью, поскольку половина ретрактора должна оставаться вне пациента, и поэтому нет риска его забыть”, – сообщила комиссии медсестра.



Комиссар резко отреагировала на заявления больницы.



“Te Whatu Ora указала на отсутствие экспертных доказательств, подтверждающих выводы, и сослалась на известный уровень ошибок”, – написала комиссар. “Однако мне не составляет труда прийти к выводу, что удержание хирургического инструмента в организме человека значительно ниже ожидаемого стандарта медицинской помощи, и я не считаю необходимой консультацию эксперта, которая помогла бы мне прийти к такому выводу”.