



Землетрясение в Турции: арестованы уже 184 человека

В Турции после разрушительных землетрясений арестованы 184 специалиста по подозрению в причастности к разрушению зданий.



По данным Reuters, информацию об этом подтвердил министр юстиции страны Бекир Боздаг.



По его словам, в связи с обрушениями зданий под следствие попали свыше 600 человек. Среди задержанных оказались строители и люди, которые несли юридическую ответственность за дома, а также владельцы недвижимости и подрядчики.



"За ночь количество погибших от землетрясений, самое мощное из которых произошло 6 февраля, в Турции возросло до 44 128 человек. Таким образом, общее число смертей в Турции и соседней Сирии превысило 50 000 человек. Более 160 000 домов, в которых было 520 000 квартир, разрушились или были серьезно повреждены", – сказано в сообщении.