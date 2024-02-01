Захвативший заложников в Турции оставил послание на стене
Вооруженный мужчина, захвативший заложников на заводе Procter&Gamble в Турции, оставил послание на стене и опубликовал фотографию в социальной сети.
В частности, он нарисовал аэрозольной краской граффити в поддержку палестинцев.
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Как уже сообщалось ранее, мужчина захватил сотрудников завода в заложники в знак протеста против действий Израиля в Газе. Требования он до сих пор не выдвинул.
На месте происшествия работает полиция. По уточненным данным, в заложниках у мужчины находятся семь человек.
FABRİKA İÇERİSİNDEN İLK FOTOĞRAF— Mazlum Doğan (@doganmazlum_) February 1, 2024
Fabrikada çalışanları rehin alan kişi elindeki sprey boya ile duvarlara Gazze ile İsrail savaşıyla ilgili görseller çizip yazılamalar yaptı. #Kocaeli #gebze #rehine #gazze #israil pic.twitter.com/nPXL8GX8RG
#Siyasalislamın ülkeyi getirdi radikal seviye ❗— 10. Köy Muhtarı (@abo_eyt) February 1, 2024
İşte İsrail'i vaz geçirecek eylemde buydu zaten#Kocaeli #Gebze #gazze #Filistin pic.twitter.com/hzzZryfFUh