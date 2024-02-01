Новости » Происшествия
Захвативший заложников в Турции оставил послание на стене
01.02.2024 16:58 Алина Груднева

Захвативший заложников в Турции оставил послание на стене

Вооруженный мужчина, захвативший заложников на заводе Procter&Gamble в Турции, оставил послание на стене и опубликовал фотографию в социальной сети.

В частности, он нарисовал аэрозольной краской граффити в поддержку палестинцев.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Как уже сообщалось ранее, мужчина захватил сотрудников завода в заложники в знак протеста против действий Израиля в Газе. Требования он до сих пор не выдвинул.

На месте происшествия работает полиция. По уточненным данным, в заложниках у мужчины находятся семь человек.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы