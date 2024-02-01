



Захвативший заложников в Турции оставил послание на стене

Вооруженный мужчина, захвативший заложников на заводе Procter&Gamble в Турции, оставил послание на стене и опубликовал фотографию в социальной сети.



В частности, он нарисовал аэрозольной краской граффити в поддержку палестинцев.



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Как уже сообщалось ранее, мужчина захватил сотрудников завода в заложники в знак протеста против действий Израиля в Газе. Требования он до сих пор не выдвинул.



На месте происшествия работает полиция. По уточненным данным, в заложниках у мужчины находятся семь человек.

