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Загадка дня: совершенно голый мужчина упал с дерева прямо на такси
03.02.2024 12:33 Алина Груднева

Загадка дня: совершенно голый мужчина упал с дерева прямо на такси

В центре Медельина, Колумбия, совершенно голый мужчина рухнул с дерева на проезжавшее по дороге такси.

Соответствующий момент попал на видео.

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В результате загадочного падения голого мужчины было разбито заднее стекло автомобиля. Происшествие вызвало суматоху у очевидцев.

В полиции выясняют последовательность событий, поскольку неизвестно, почему мужчина залез на дерево без одежды и почему с него упал. Ему оказали первую помощь, после чего доставили в больницу с легкими травмами.

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