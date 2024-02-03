Загадка дня: совершенно голый мужчина упал с дерева прямо на такси
В центре Медельина, Колумбия, совершенно голый мужчина рухнул с дерева на проезжавшее по дороге такси.
Соответствующий момент попал на видео.
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В результате загадочного падения голого мужчины было разбито заднее стекло автомобиля. Происшествие вызвало суматоху у очевидцев.
В полиции выясняют последовательность событий, поскольку неизвестно, почему мужчина залез на дерево без одежды и почему с него упал. Ему оказали первую помощь, после чего доставили в больницу с легкими травмами.
Hoy en Medellín, un hombre se lanza desde un arbol hacia el taxi. Al parecer es una persona con enfermedades mentales. pic.twitter.com/m9NN012GCy— Periódico Punto de Quiebre (@Puntodequiebr15) January 31, 2024