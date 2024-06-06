



"Задача выполнена, мероприятия продлятся": дроны ГУР атаковали нефтебазу в РФ

Ночью 6июня беспилотники атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в России – в Ростовской и Белгородской областях. Пожар на Новошахтинской НПЗ долго не могли погасить – работа там приостановлена. Пожар на Старооскольской НПЗ был тоже очень серьезным – выгорел резервуар с топливом.



Позже стало известно, что ночью 6 июня Главное управление разведки Министерства обороны Украины "планово" атаковали нефтебазу в Белгородской области, РФ. "Задача выполнена, мероприятия продлятся", – рассказал источник в Силах обороны.



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Об атаке дронов-камикадзе на нефтебазу Старооскольского городского округа сообщил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате загорелся один из резервуаров, но пожар якобы был ликвидирован и "никто не пострадал".



"Четырем пожарным расчетам очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет", – написал Гладков.



К слову, ночью 5 июня из-за атаки дронов в РФ также пылало и на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Местные власти утверждают, что в результате попадания там загорелся пожар, а по информации местных Telegram-каналов, в районе НПЗ раздалось несколько взрывов и поднялся "столб огня". Наутро пожар был потушен.



