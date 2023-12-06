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ЮНИСЕФ: "В Газе нет ни одной безопасной зоны"
06.12.2023 00:29 Алина Груднева

ЮНИСЕФ: "В Газе нет ни одной безопасной зоны"

После того как Армия обороны Израиля расширила свою операцию на юг Газы, там завершились безопасные зоны.

По данным ВВС, такое заявление сделал представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

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"Это крошечные участки бесплодной земли. Там нет ни воды, ни удобств, ни укрытия от холода, ни санитарии. Если вы собираетесь насильно эвакуировать людей, вы не можете отправить сотни тысяч человек туда, где нет ни воды, ни туалетов", - сказал он.

По словам Элдера, в таких условиях живут мирные жители, которые эвакуировались из зон, где продолжаются боевые действия.

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