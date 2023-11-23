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Яркое зарево и свист: в Подмосковье раздались взрывы. Видео
23.11.2023 08:40 Mignews.ua

Яркое зарево и свист: в Подмосковье раздались взрывы. Видео

В ночь на четверг, 23 ноября, в подмосковном городе Лыткарино на местной электроподстанции случился взрыв и пожар. Более 10 населенных пунктов остались без света, воды и связи.

Российские TG-каналы сообщают, что люди заметили вспышку, а затем пожар на электроподстанции. Очевидцы "увидели яркое зарево в небе и услышали свист, жужжание и будто ультразвук" примерно в час ночи.

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Сразу после события в округе пропало электричество. Электроснабжение начало восстанавливаться спустя полтора часа после происшествия.

Происшествие уже поспешили объяснить "замыканием на местной электроподстанции". А Telegram-каналу SHOT в администрации Лыткарино подтвердили, что инцидент с подстанцией произошёл в селе Молоково Ленинского городского округа, что в 30 километрах от Москвы.

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