



Японца казнят за убийство 36 человек

Японца казнят за убийство 36 человек



Японец Синдзи Аоба, которому сейчас 45 лет,поджегший студию Kyoto Animation, приговорен к смертной казни за смерть 36 человек.

Прокуроры утверждали, что у него было "заблуждение" о том, что студия украла его идеи.



Пожар стал самым смертоносным преступлением в Японии за десятилетия, потрясшим индустрию аниме.



Адвокаты Аобы заявили, что он "не был способен отличить хорошее от плохого и прекратить совершать преступления из-за психического расстройства".

Однако, суд признал Аоба вменяемым, отвергнув возможное наличие психических расстройств. Громкий процесс привлек внимание общественности, а казнь вызывает дискуссии оправданности этого наказания в Японии.



Компания KyoAni, создатель популярных аниме, восстанавливается, получая поддержку от сообщества, в том числе и от компании Apple. Семьи погибших продолжают переживать трагедию.



"Это стало черным днем для индустрии аниме и для всех нас. Жертвы и их семьи останутся в наших сердцах навсегда", - заявил представитель анимационной студии Kyoto Animation после приговора. Цитата подчеркивает тяжесть момента и его влияние на индустрию и общество.