



Взрывы в Джанкое: поражена военная часть, уничтожены ПВО и РЛС РФ

Ночью 24 ноября на территории воинской части в Джанкое прогремели взрывы, после чего начался пожар. Через какое-то время в сети появилась аудиозапись, на которой крымские спасатели рапортуют об успешной операции.



Так, Telegram-канал "Крымские партизаны" сообщает, что во время ночных взрывов в городе Джанкой во временно оккупированном Крыму "поражена военная часть РФ, уничтожены ПВО и РЛС рашистов, а также личный состав".



Как выше указывалось, обнародована аудиозапись, на которой крымские спасатели рапортуют о четырех взрывах и пожаре на территории воинской части в Джанкое. Также известно о трех пострадавших.







Партизаны также утверждают, что ночью 24 ноября было несколько прилетов по в/ч 57229/51 в поселке Котлубань, Волгоградской области РФ.