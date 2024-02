Взрывы в Дамаске: первые подробности

В сирийских СМИ поделились первыми подробностями по поводу прогремевших днем, 9 февраля, в Дамаске взрывов.



По данным SANA со ссылкой на источник в минобороны Сирии, силы ПВО якобы сбили два дрона, проникшие в воздушное пространство с израильских Голанских высот.



По неподтвержденным данным, беспилотники перехвачены к западу от Дамаска. Согласно другим сообщениям, удар нанесен по военному аэропорту Меззе. Армия обороны Израиля эту информацию никак не прокомментировала.



В первоначальных сообщениях в Сирии предполагали, что Израиль нанес авиаудар.



