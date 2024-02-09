Новости » Происшествия
Взрывы в Дамаске: первые подробности
09.02.2024 15:01 Алина Груднева

Взрывы в Дамаске: первые подробности

В сирийских СМИ поделились первыми подробностями по поводу прогремевших днем, 9 февраля, в Дамаске взрывов.

По данным SANA со ссылкой на источник в минобороны Сирии, силы ПВО якобы сбили два дрона, проникшие в воздушное пространство с израильских Голанских высот.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По неподтвержденным данным, беспилотники перехвачены к западу от Дамаска. Согласно другим сообщениям, удар нанесен по военному аэропорту Меззе. Армия обороны Израиля эту информацию никак не прокомментировала.

В первоначальных сообщениях в Сирии предполагали, что Израиль нанес авиаудар.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы