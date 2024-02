В Дамаске раздались мощные взрывы: первые фото и видео

Днем, 9 февраля, в районе Дамаска были слышны звуки мощных взрывов.



По первоначальным сообщениям в сирийских СМИ, не исключено, что Израиль нанес авиаудар.



В соцсетях показали первые фото. Сообщается, что взрывы раздались "в результате работы ПВО по ракетам, предположительно израильским". Другие подробности в настоящее время неизвестны.



В последние месяцы Израиль усилил удары по объектам, принадлежащим Ирану и проиранским группировкам в Сирии.



According to reports, the strike was carried near Damascus airport. https://t.co/eD1Vy3c7UZ pic.twitter.com/F75jafqPar