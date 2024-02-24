



Взрывы и пожар на металлургическом комбинате в Липецке

В ночь на 24 февраля в Липецке на металлургическом комбинате прогремели взрывы, после чего вспыхнул пожар.



В российских пабликах утверждают, что речь идет об атаке БПЛА.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам главы Липецкой области Артамонова, возгорание произошло в одном из цехов. По предварительным данным, пострадавших нет, а угроза выброса опасных веществ отсутствует.



Известно, что этот комбинат производит минимум 18% всей стали в РФ. Сталь и сплавы поставляются для производства баллистических и крылатых ракет.