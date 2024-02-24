Новости » Происшествия
Взрывы и пожар на металлургическом комбинате в Липецке
24.02.2024 07:54 Алина Груднева

Взрывы и пожар на металлургическом комбинате в Липецке

В ночь на 24 февраля в Липецке на металлургическом комбинате прогремели взрывы, после чего вспыхнул пожар.

В российских пабликах утверждают, что речь идет об атаке БПЛА.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам главы Липецкой области Артамонова, возгорание произошло в одном из цехов. По предварительным данным, пострадавших нет, а угроза выброса опасных веществ отсутствует. 

Известно, что этот комбинат производит минимум 18% всей стали в РФ. Сталь и сплавы поставляются для производства баллистических и крылатых ракет. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы