



Взрыв возле военного аэропорта Кабула, есть жертвы

Взрыв возле военного аэропорта в Кабуле в воскресенье привел к многочисленным жертвам, сообщил представитель министерства внутренних дел, управляемого талибами.



“Сегодня утром возле военного аэропорта Кабула произошел взрыв, в результате которого несколько наших граждан получили мученическую смерть и ранения”, – заявил агентству Reuters представитель Абдул Нафи Такор, добавив, что ведется расследование. Он не уточнил характер или цель взрыва.



Местные жители рассказали, что около 8 утра в районе военной части сильно укрепленного аэропорта раздался громкий взрыв. Сообщается, что район был оцеплен силами безопасности, и все дороги были закрыты.



Управляемая талибами администрация столкнулась с кровавым мятежом, развязанным группировкой боевиков “Исламского государства”, которая в последние недели атаковала ряд ключевых объектов в Кабуле, в том числе посольства России и Пакистана , а также офис бывшего премьер-министра страны.