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Взрыв в Крыму: соцсети публикуют фото пожара на Сакской ТЭЦ, "власти" отрицают
21.11.2023 22:21 Mignews.ua

Взрыв в Крыму: соцсети публикуют фото пожара на Сакской ТЭЦ, "власти" отрицают

Вечером 21 ноября жители временно оккупированного Крыма сообщили о пожаре на Сакской теплоэлектроцентрале (ТЭЦ), которая обеспечивает теплом весь город Саки. 

Громкие взрывы слышали в Евпатории и Саках. В соцсети также показали фото одного из очевидцев пожара на ТЭЦ.

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"Подписчики из Евпатории и Сак сообщают о громких взрывах. А это, вероятно, горит Сакская ТЭЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Крымский ветер".


 
Однако советник так называемого "главы" Крыма Олег Крючков назвал фейками информацию о взрывах в Евпатории и пожаре на Сакской ТЭЦ.

"Фиксируем вброс врагом фейков по Сакам и Евпатории… На западе Крыма, как и в других районах полуострова все спокойно", - написал Олег Крючков в своем Telegram-канале, и призвал доверять только официальным источникам информации. 

Как сообщал Mignews, несколькими часами ранее взрывы слышали также жители временно оккупированного Севастополя.

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