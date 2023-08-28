



Взрыв на нелегальной фабрике фейерверков в Индии: погибли семь человек

В результате взрыва на фабрике фейерверков в районе Даттапукур в индийском штате Западная Бенгалия погибли по меньшей мере семь человек, несколько получили ранения. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на пресс-службу местного ведомства пожарной охраны.



Инцидент произошел в двухэтажном доме в районе Нилгундж в Дуттапукаре. Местные жители утверждают, что незаконная фабрика пиротехники находилась прямо в жилом доме.



Министр продовольствия штата и депутат от этого района Ратхин Гхош сообщил, что, по данным полиции, семь или восемь человек погибли и около шести получили ранения. Свидетели сообщают, что силой взрыва одно из тел отбросило на крышу соседнего дома.



Взрыв частично разрушил три здания и сильно повредил еще три неподалеку.

Правительство государства начало расследование.



