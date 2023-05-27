



Выигравший 2 миллиарда в Powewrball украл лотерейный билет

Вскоре после того, как “Калифорнийская лотерея” назвала победителя джекпота "Powerball" в размере 2,04 миллиарда долларов, другой мужчина подал иск, оспаривая выигрыш и утверждая, что билет у него украли. Об этом пишет Fox Business.



Хосе Ривера рассказал, что он приобрел выигрышный билет в сервисном центре Джо в Альтадене 7 ноября 2022 года, но его украли в тот же день.

В иске говорится, что билет присвоен, но не объясняются подробности вероятной кражи в размере более двух миллиардов долларов.



Ривера утверждает, что мужчина сказал ему, что даже если он выиграет, то вернет ценную бумагу только при условии, что он разделит приз 50 на 50. Победитель "отказался идти на шантаж", сообщив о предполагаемом преступлении правоохранительным органам и Калифорнийской лотерее, требуя расследования.



Ривера потребовал возместить ущерб и признать его победителем. Несмотря на то, что официально выигрышный билет получил Эдвин Кастро.

“Калифорнийская лотерея” заявила, что не уполномочена расследовать преступную деятельность среди своих игроков и что обвинения подлежат расследованию только правоохранительными органами.



"Кроме того, когда дело доходит до процесса проверки больших победителей, у Powewrball есть полная уверенность в своем процессе", – говорится в заявлении компании. "Калифорнийская лотерея остается уверенной, что Эдвин Кастро является законным победителем приза в размере 2,04 миллиарда долларов, полученного от розыгрыша Powerball”.



17 мая Эдвин Кастро получил уведомление о поданном против него иске за кражу лотерейного билета в его шикарном новом поместье на Голливудских холмах. Теперь победителя лотереи определит суд.