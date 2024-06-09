



Выборы в Европарламент оказались под угрозой из-за мощного шторма

В Австрии мощный шторм чуть не сорвал выборы в Европарламент.



По данным Der Standard, непогода привела к наводнениям.



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Больше всего пострадали районы Граца, Хартберг-Фюрстенфельд и часть юго-восточной Штирии.



В Дойчфайштрице сотрудникам экстренных служб пришлось спасать нескольких человек, оказавшихся в ловушке в автомобилях. Уточняется, что из-за непогоды несколько избирательных участков оказались недоступными.