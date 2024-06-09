Выборы в Европарламент оказались под угрозой из-за мощного шторма
В Австрии мощный шторм чуть не сорвал выборы в Европарламент.
По данным Der Standard, непогода привела к наводнениям.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Больше всего пострадали районы Граца, Хартберг-Фюрстенфельд и часть юго-восточной Штирии.
В Дойчфайштрице сотрудникам экстренных служб пришлось спасать нескольких человек, оказавшихся в ловушке в автомобилях. Уточняется, что из-за непогоды несколько избирательных участков оказались недоступными.
@uwz_at Deutschfeistritz/Steiermark pic.twitter.com/NH68Y0YrsK— Chromey (@Chromatizing123) June 8, 2024