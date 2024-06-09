Новости » Происшествия
Выборы в Европарламент оказались под угрозой из-за мощного шторма
09.06.2024 18:12 Алина Груднева

Выборы в Европарламент оказались под угрозой из-за мощного шторма

В Австрии мощный шторм чуть не сорвал выборы в Европарламент.

По данным Der Standard, непогода привела к наводнениям. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Больше всего пострадали районы Граца, Хартберг-Фюрстенфельд и часть юго-восточной Штирии. 

В Дойчфайштрице сотрудникам экстренных служб пришлось спасать нескольких человек, оказавшихся в ловушке в автомобилях. Уточняется, что из-за непогоды несколько избирательных участков оказались недоступными. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы