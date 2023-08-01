



Вторжение на границе: в Беларуси дали "объяснение" Польше

В Министерстве обороны Беларуси отреагировали на скандальный инцидент на польской границе.



По данным оборонного ведомства страны, никакого нарушения границы вертолетами якобы не было.



"Нарушения границы Польши белорусскими вертолетами не было. Заявление Варшавы нужно для оправдания наращивания сил у границы", - заявили в Беларуси.



По данным Минобороны Польши, воздушное пространство страны нарушили два белорусских вертолета. Глава ведомства Мариуш Блащак распорядился для защиты увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.



Как сообщалось ранее, воздушные судна летели на низкой высоте. Они якобы пролетали "в рамках учений" вблизи границы и вторглись в воздушное пространство страны в районе села Беловежа. Белорусы заверяют, что заранее предупредили Варшаву об учениях.