



Возмутительная вывеска в Давосе: "евреям лыжи не даем"

В Давосе магазин вывесил возмутительную антисемитскую вывеску на входе, из-за чего разгорелся скандал.



Надпись на ней гласила: "Евреям лыжи не даем".



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Этот инцидент вызвал бурю негодования в еврейской общине Швейцарии и попал в заголовки крупнейшей газеты страны Tages-Anzeiger. Уточняется, что эта вывеска появилась на горной станции, расположенной у подножия Альп, где начинаются лыжные трассы. Надпись была выполнена на иврите.



Ниже поясняется, что такое решение решение из-за различных тревожных инцидентов, в том числе кражи саней. Указывалось также, что ограничения на аренду распространяется на все снаряжение. В конце клиентам выразили "благодарность за понимание".



Из-за разгоревшегося скандала, швейцарская полиция начала расследование. Магазин пообещал "пересмотреть свою политику".