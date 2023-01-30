



Вооруженные сирийцы по которым ЦАХАЛ открыл огонь не были террористами



ЦАХАЛ объявил, что два вооруженных человека, по которым вчера был открыт огонь после того, как пересекли границу из Сирии на израильскую территорию и приблизились к ограждению периметра на юге Голанских высот, не являются террористами.



Предварительное расследование показало, что на самом деле это были два охотника.



В заявлении, сделанном через несколько дней после инцидента, их назвали "подозреваемыми с оружием", и было уточнено, что "предварительное расследование показывает, что это, вероятно, не диверсионная деятельность".



ЦАХАЛ далее заявил, что инцидент расследуется, и объяснил последовательность событий: "Силы ЦАХАЛа, которые были переброшены к месту инфильтрации, действовали, чтобы предотвратить пересечение границы и провели процедуру ареста подозреваемых, включавшую стрельбу, в результате которой один из подозреваемых был ранен. Раненому была оказана медицинская помощь силами ЦАХАЛа на месте, позже он скончался от полученных ран. Второй подозреваемый вернулся на сирийскую территорию".