



Войска РФ обустраивают укрытия трупами "побратимов" – видео Сухопутных войск

Войска РФ обустраивают себе укрытия с помощью трупов своих же "собратьев". Соответствующее видео опубликовали Сухопутные войска Украины.



"Это район Степного, что на Авдеевском направлении. Российские захватчики не оставляют попыток взять населенный пункт, однако вместо успеха - огромные потери", – говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Telegram-канале.





Кроме того, известно, что только за минувшие сутки сдались в плен около десяти российских захватчиков. Эту информацию обнародовал 8 января командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.