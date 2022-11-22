



ЦАХАЛ попал под обстрел в Шхеме. 16 палестинцев арестованы.

Израильские солдаты попали под обстрел рано утром во вторник во время рейда в городе Шхем на севере Самарии. Военнослужащие открыли ответный огонь по источнику стрельбы, заявили в армии, добавив, что в результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал. Сообщений о раненых или убитых в результате инцидента палестинцах также не поступало.



По данным ЦАХАЛа, в течение ночи войска активно действовали в Иудее и Самарии, арестовав 16 разыскиваемых палестинцев, в том числе одного в Шхеме. Во время операции в этом районе по израильским солдатам



Подозреваемые, арестованные рано утром во вторник, были доставлены на допрос в службу безопасности ШАБАК.