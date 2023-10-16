



Война в Израиле: число погибших британцев возросло до шести

По состоянию на 16 октября, известно о гибели уже шести граждан Великобритании в результате террористической атаки ХАМАСа на Израиль.



Информацию об этом подтвердил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.



По словам главы британского правительства, также после начала войны в Израиле, с 7 октября, попавшими без вести считаются еще 10 граждан.



Сунак подчеркнул, что террористы ХАМАСа и "Исламского джихада" взяли в заложники и вывезли в Газу почти 200 человек, среди которых есть как военные, так и гражданские, как израильтяне, так и иностранцы.



"Пожилые мужчины, женщины, дети и младенцы были убиты, изуродованы и сожжены заживо. Мы призываем к немедленному освобождению всех заложников", - добавил Сунак.