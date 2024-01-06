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Военный корабль США сбил дрон хути в Красном море
06.01.2024 21:14 Алина Груднева

Военный корабль США сбил дрон хути в Красном море

Утром, 6 января, военный корабль USS Laboon перехватил дрон йеменских хути в южной части Красного моря.

Информацию об этом подтвердили в Центральном командовании Вооруженных сил США.

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По данным CENTCOM, речь идет о районе, где находилось много коммерческих кораблей. 

По предварительной информации, пострадавших и ущерба в результате атаки нет.

Ранее Агентство морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о шести небольших лодках, предположительно, принадлежащих хути, которые преследовали торговое судно в Красном море.

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