



Военный корабль США сбил дрон хути в Красном море

Утром, 6 января, военный корабль USS Laboon перехватил дрон йеменских хути в южной части Красного моря.



Информацию об этом подтвердили в Центральном командовании Вооруженных сил США.



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По данным CENTCOM, речь идет о районе, где находилось много коммерческих кораблей.



По предварительной информации, пострадавших и ущерба в результате атаки нет.



Ранее Агентство морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о шести небольших лодках, предположительно, принадлежащих хути, которые преследовали торговое судно в Красном море.