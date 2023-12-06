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Нигерия: Боевой дрон по ошибке убил 85 гражданских | Фото: pixabay.com
06.12.2023 11:29 Mignews.ua

Боевой дрон по ошибке уничтожил 85 гражданских

Трагедия на религиозном празднике в Нигерии. По меньшей мере 85 мирных жителей погибли в штате Кадуна в результате удара беспилотника нигерийской армии. Об этом сообщает ВВС. 

Все произошло еще в воскресенье вечером, однако местное управление по чрезвычайным ситуациям сообщило о гибели людей только сейчас. 

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Среди погибших есть дети, женщины и пожилые люди. По словам губернатора штата Уба Сани, гражданские были "по ошибке убиты" военным беспилотником. 

Представитель министерства обороны Эдвард Буба в своем заявлении сказал, что авиаудар был осуществлен на основе достоверных разведывательных данных о присутствии террористов в этом районе. Власти приказали провести расследование инцидента.

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