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Во время выступления премьера Японии прогремел взрыв
15.04.2023 08:58 Ирина Демьянова

Во время выступления премьера Японии прогремел взрыв

Во время предвыборного мероприятия с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме прогремел взрыв, премьер не пострадал, сообщает  Kyodo News.

Во время визита Фумио Кисиды на запад Японии прогремел взрыв, от которого премьер не пострадал, пишет издание. Отмечается, что в Кисиду неизвестный мужчина пытался бросить, вероятно, дымовую шашку.

Инцидент произошел, когда премьер разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии в рыбацком порту в городе Вакаяма.

После инцидента Кисида немедленно уехал на автомобиле, а мужчину арестовали на месте происшествия.

По информации Kyodo News, вероятно дымовая шашка была брошена из толпы, в которой находились несколько сотен человек.
 



 

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