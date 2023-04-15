



Во время выступления премьера Японии прогремел взрыв

Во время предвыборного мероприятия с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме прогремел взрыв, премьер не пострадал, сообщает Kyodo News.



Во время визита Фумио Кисиды на запад Японии прогремел взрыв, от которого премьер не пострадал, пишет издание. Отмечается, что в Кисиду неизвестный мужчина пытался бросить, вероятно, дымовую шашку.



Инцидент произошел, когда премьер разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии в рыбацком порту в городе Вакаяма.



После инцидента Кисида немедленно уехал на автомобиле, а мужчину арестовали на месте происшествия.



По информации Kyodo News, вероятно дымовая шашка была брошена из толпы, в которой находились несколько сотен человек.

