



Во Франции вынесены первые приговоры участникам массовых беспорядков

Во Франции вынесли первые приговоры участникам серии массовых беспорядков, охвативших страну после трагического случая, когда полицейский застрелил 17-летнего водителя. Об этом сообщает радио France Bleu.



Суд Гренобля вынес приговор первым трем участникам беспорядков, которые варьируются от 3 до 6 месяцев лишения свободы. Еще 12 человек были приговорены к 4 месяцам домашнего ареста.



Всего перед судом предстали 30 человек. Практически все были задержаны за акты мародерства, совершенные в ночь с пятницы на субботу, 1 июля. Их обвиняют в воровстве одежды, обуви, парфюмерии и электроники.



Полиция Франции задержала более 3000 человек в течение пяти ночей беспорядков, продолжавшихся по всей стране после похорон 17-летнего подростка.