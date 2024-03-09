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Во Франции обрушилось здание
09.03.2024 15:40 Алина Груднева

Во Франции обрушилось здание

Во французской Тулузе в самом центре города ночью, 9 марта, обрушилось трехэтажное здание.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

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К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В момент обвала здания внутри никого не было.

Местных жителей эвакуировали за неделю до происшествия из-за того, что на первом этаже заметили глубокую трещину.

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