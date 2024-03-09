



Во Франции обрушилось здание

Во французской Тулузе в самом центре города ночью, 9 марта, обрушилось трехэтажное здание.



Об этом сообщает французское издание Le Parisien.



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К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В момент обвала здания внутри никого не было.



Местных жителей эвакуировали за неделю до происшествия из-за того, что на первом этаже заметили глубокую трещину.