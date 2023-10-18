



Во Франции эвакуированы несколько аэропортов из-за угрозы взрывов

Сразу шесть аэропортов во Франции эвакуированы из-за угрозы взрыва.



Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.



Уточняется, что эвакуированы аэропорты Лилль, Брон, Ницца, Нант, Тулуза и Бове. В настоящее время там работают взрывотехники в поисках бомб, о наличии которых сообщение поступило в полицию.



Как уточнили в Главном управлении гражданской авиации страны, самолеты из указанных аэропортов не вылетают. Только что прибывших пассажиров либо высаживают в конце взлетно-посадочной полосы, либо просят подождать на борту.



В Броне к настоящему моменту инцидент в сфере безопасности исчерпан. Обыски ничего не дали. В Ницце тоже оказалась ложная тревога из-за багажа, оставленного в Терминале 1.

