Во Франции эвакуированы несколько аэропортов из-за угрозы взрывов
Сразу шесть аэропортов во Франции эвакуированы из-за угрозы взрыва.
Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Уточняется, что эвакуированы аэропорты Лилль, Брон, Ницца, Нант, Тулуза и Бове. В настоящее время там работают взрывотехники в поисках бомб, о наличии которых сообщение поступило в полицию.
Как уточнили в Главном управлении гражданской авиации страны, самолеты из указанных аэропортов не вылетают. Только что прибывших пассажиров либо высаживают в конце взлетно-посадочной полосы, либо просят подождать на борту.
В Броне к настоящему моменту инцидент в сфере безопасности исчерпан. Обыски ничего не дали. В Ницце тоже оказалась ложная тревога из-за багажа, оставленного в Терминале 1.
l’aéroport de toulouse évacué mais que se passe-t-il ? 🤨🤨 pic.twitter.com/SaqbyGrFLr— L-A (@pyjamay_) October 18, 2023