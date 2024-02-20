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Внезапно умер сын главы "Роснефти" Сечина
20.02.2024 15:43 Алина Груднева

Внезапно умер сын главы "Роснефти" Сечина

Во вторник, 20 февраля, стало известно о внезапной смерти сына главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Один из бывших руководителей ЮКОС Леонид Невзлин сообщил, что Иван скончался на 36-м году жизни.

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Оказалось, что Сечин младший умер еще пятого февраля, но известно об этом стало лишь сейчас.

По словам источника "ВЧК-ОГПУ", Иван умер из-за "оторвавшегося тромба". Что примечательно, именной такой предварительной причиной смерти в РФ называли внезапную кончину в тюрьме Алексея Навального.
 

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