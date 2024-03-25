



ВМС: в Крыму мог быть поврежден третий военный корабль РФ

В ходе ракетного удара по Крыму 23 марта мог быть поврежден еще один российский корабль - "Иван Хурс". Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".



"Эта информация (о повреждении российских кораблей - ред.) требует некоторого времени для того, чтобы ее верифицировать полностью. Мы ее подаем также взвешенно. Я сегодня только утром подтвердил, что оба корабля ("Ямал" и "Азов" - ред.) повреждены. Сейчас так же стоит вопрос о повреждении "Ивана Хурса". Эта информация так же верифицируется", - рассказал он.



По его словам, есть подозрение, что этот корабль также получил повреждение. "По состоянию на данный момент можем подтвердить, что оба БДК получили повреждения. Их характер устанавливается, один из них сразу отправился на ремонт", - добавил Плетенчук.



Комментируя важность поражения российских кораблей, Плетенчук отметил, что из 13 кораблей РФ до начала полномасштабного вторжения, которые россияне готовили для захвата южного побережья Украины, сейчас в строю остается только три.



"Кроме того, было поражено здание военно-морской базы в Севастополе и нанесено огневое поражение по горюче-смазочным складам", - рассказал спикер ВМС.



Разведывательный корабль "Иван Хурс" был спущен на воду только в 2017 году и введен в состав Черноморского флота РФ в 2018 году. Он оборудован разнообразными комплексами радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы, а также системами связи для обеспечения управления флотом.



Он предназначен для слежки за комплексами противоракетной обороны, а точный состав аппаратуры не разглашается. Вооружение корабля - несколько тумбовых пулеметных установок МТПУ для 14,5 мм КПВТ и несколько ПЗРК. Экипаж составляет 120 человек.