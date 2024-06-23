



Власти Греции приписывают пожар на острове тем, кто запустил фейерверки

Тринадцать человек были арестованы после того, как фейерверк, запущенный с яхты, предположительно вызвал лесной пожар в Греции.



Греческие власти произвели аресты в субботу на острове Гидра недалеко от Афин.



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Мэр Гидры выразил "возмущение" после того, как в пятницу поздно вечером начался пожар. Он пообещал принять меры против тех, кого сочтут виновными.



В сообщении на Facebook пожарные Гидры объяснили, что пожар начался из-за "фейерверков, которые были запущены с яхты и подожгли единственный сосновый лес на острове".

