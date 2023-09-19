



Владислава Попова, зарезавшего своих родителей в Нетании признали невменяемым





23-летний Владислав Попов, обвиняемый в убийстве своих родителей в мае этого года в Нетании, будет помещен в психиатрическую лечебницу. Решение принято после того, как суд, изучив заключение психиатра, постановил, что подсудимый не отвечал за свои действия в момент убийства в связи с имеющимся у него психическим заболеванием.



Кроме того, суд вынес решение о госпитализации подсудимого на максимальный срок до 25 лет, а в дальнейшем Попов будет госпитализирован по психиатрическим показаниям, которые определит психиатр округа.



Около четырех месяцев назад Попов убил своих родителей в их доме в Нетании, где он проживал вместе с ними. Согласно обвинительному заключению, Попов взял кухонный нож и зарезал своего отца, когда тот спал ночью. После этого проснулась мать и, осознав произошедшее, попыталась выбежать из квартиры. Тогда Попов нанес и ей несколько ударов ножом и предметом по голове, от которых она скончалась. Кроме того, он зарезал собаку семьи.



У семьи была небольшая квартира на втором этаже трехэтажного дома. Тело матери было найдено у входа в квартиру, а отца - на кухне. У обоих было много следов ножевых ранений и кровь вокруг них, и были видны следы борьбы. Полиция заподозрила двойное убийство и сначала решила, что это тела матери и сына, и поэтому начала поиски отца. Только позже полиция сообщила, что это были тела родителей, а через несколько часов сын был обнаружен в новом промышленном районе Нетании и арестован.



Соседи сказали, что это была нормальная семья, и что они никогда не думали, что может произойти нечто подобное. "Отец рассказал мне, что в прошлом они развелись и снова съехались", - сказал один из соседей, который раньше работал с отцом посыльным. "Семья нормальная и добрая. Мы постоянно здоровались, когда встречались на улице или когда кто-то из них выгуливал собаку". Другая соседка сказала: "Тихая семья с собакой. Ничто не вызывало подозрений, что есть проблемы. Все казалось в порядке. Только около двух недель назад мать купила машину". Другой сосед сказал: "Из этого дома никогда не было слышно ни криков, ни драк, совершенно нормальная семья".



В ходе следствия сын утверждал, что это была самооборона и что он видел, как отец наносил удары матери ножом, пока она не умерла, поэтому он взял нож, чтобы держать его подальше от нее. По его словам, они боролись, пока он не зарезал отца до смерти. Сын добавил, что во время борьбы он сам поранил руку ножом, который держал отец.