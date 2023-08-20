



Владельцы Tesla оказались в ловушке после отключения питания в автомобилях

Владельцы Tesla массово пожаловались на сбой в работе автомобиля, из-за которого они застряли в своих электрокарах после внезапного отключения питания.



Один из водителей рассказал, что его Tesla остановилась прямо посреди дороги еще до отключения электропитания, а затем “окно каким-то образом разбилось” после попытки открыть дверь в ручном режиме согласно инструкции.



В другом случае 73-летний житель Аризоны оказался запертым на 20 минут в своей машине ​​при температуре 38⁰C. Водитель не мог открыть окна, так как аккумулятор автомобиля разрядился. По его словам, вручную открыть двери “может быть сложно, поскольку нет маркировки".



”Вы не знаете, что такая возможность существует, если не знаете, что такая возможность существует”, – возмущен автолюбитель.