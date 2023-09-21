



Видео: приехали на электрических самокатах и подожгли все машины на улице



Ночью 21 сентября на улице Моше Леви в Рамле были подожжены по меньшей мере четыре припаркованных частных автомобиля.



На записях камер видеонаблюдения, установленных в жилом районе, видно, как двое подозреваемых на электрических самокатах объезжают автомобили, а затем возвращаются и поджигают их. На дополнительных документах, опубликованных пожарно-спасательными службами на месте происшествия, видно, что по меньшей мере четыре автомобиля охвачены пламенем.



Полиция начала расследование по подозрению в поджоге и выясняет обстоятельства происшествия. Тем временем двое подозреваемых, которые были зафиксированы на видео, скрылись с места происшествия и пока не арестованы. Вызванные на место происшествия пожарные взяли огонь под контроль и потушили пламя.

