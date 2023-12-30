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Вице-адмирал США: безрассудные атаки хути в Красном море продолжатся
30.12.2023 20:09 Алина Груднева

Вице-адмирал США: безрассудные атаки хути в Красном море продолжатся

Йеменские хути не проявляют никаких признаков о намерении прекратить свои безрассудные нападения на торговые суда в Красном море.

Такое заявление сделал командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке, вице-адмирал Брэд Купер в интервью Associated Press.

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По его словам, тем временем, к международной морской оперативной группе для защиты кораблей продолжаются присоединяться страны, благодаря чему все больше компаний возвращаются к привычному маршруту следования.

"Я ожидаю, что в ближайшие недели к нам присоединятся дополнительные страны", - сказал Купер, комментируя недавнее заявление Дании.

Он пояснил, что морская коалиция поддерживает прямую связь с экипажем коммерческих кораблей, чтобы предоставить рекомендации по маневрированию.

"Мы осознаем, что безрассудные нападения хути, скорее всего, будут продолжаться", — добавил он.

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