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В заповеднике на севере Израиля квадроцикл врезался в дерево
24.03.2023 22:10 Алина Груднева

В заповеднике на севере Израиля квадроцикл врезался в дерево

В пятницу, 24 марта, в парке в районе кибуца Ха-Солелим на севере Израиля квадроцикл врезался на скорости в дерево и перевернулся.

В результате происшествия пострадали два человек.

Один из пострадавших получил ранения средней степени тяжести, второй - легкие травмы.

Прибывшие на место аварии медики оказали пострадавшим первую помощь, после чего госпитализировали их в больницу.

24-летний мужчина с травмированной спиной был доставлен в больницу Рамбам, второй пострадавший с легкими травмами поступил в больницу "А-мишпаха а-кдуша" в Нацерет.

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