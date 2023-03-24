



В заповеднике на севере Израиля квадроцикл врезался в дерево

В пятницу, 24 марта, в парке в районе кибуца Ха-Солелим на севере Израиля квадроцикл врезался на скорости в дерево и перевернулся.



В результате происшествия пострадали два человек.



Один из пострадавших получил ранения средней степени тяжести, второй - легкие травмы.



Прибывшие на место аварии медики оказали пострадавшим первую помощь, после чего госпитализировали их в больницу.



24-летний мужчина с травмированной спиной был доставлен в больницу Рамбам, второй пострадавший с легкими травмами поступил в больницу "А-мишпаха а-кдуша" в Нацерет.